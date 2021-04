GLI AUGURI DI BUONA PASQUA DEGLI INQUILINI ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO

La Pasqua in arrivo, il desiderio di tornare alla normalità, la voglia di trascorrere con i propri cari qualche giorno di felicità e spensieratezza: in un periodo buio, anche ciò che sembra scontato può diventare difficile. Il Comitato Inquilini E.R.P. della Provincia di Teramo, augura a tutti gli sfollati di tornare a nutrire sentimenti di fiducia e speranza ma è indispensabile l'attenzione e la considerazione delle istituzioni che in tanti frangenti non hanno saputo ascoltare il loro grido di dolore.

Al Presidente Marsilio, alla giunta regionale, a dirigenti e funzionari auguriamo di riuscire a porre rimedio ai gravi e persistenti ritardi dei pagamenti dell'autonoma sistemazione, gli auguri di Buona Pasqua, quelli veri, li lasciamo alle famiglie, lontane dalle proprie case ormai da tanto, troppo tempo.