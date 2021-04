DA OGGI POMERIGGIO, UN NUOVO FORMAT WEB TV PER VIVERE SAN'EGIDIO

Ideato dalla Pro Loco, con il Patrocinio del Sindaco del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata Elicio Romandini e l'Amministrazione Comunale, con la partecipazione di Matteo Periodico Production e Angelo Carestia.

Insieme scopriremo, apprezzeremo ed ammireremo le bellezze del territorio di Sant'Egidio Alla Vibrata, le sue eccellenze, il folklore, la cultura, la storia del passato (grazie ai filmati estrapolati dall'archivio della Proloco e da registrazioni private) e tutti gli eventi che vengono organizzati annualmente dalle Associazioni del territorio.

Il Palinsesto infatti propone a rotazione una serie di filmati storici e spesso introvabili, ma anche la presenza di ospiti, e tantissimo altro...

RI-VIVI SANT'EGIDIO è stata fortemente voluta non solo come mero intrattenimento, ma come opportunità "moderna" fruibile alla maggior parte di persone in tutto il mondo capace di stimolare negli spettatori la voglia di conoscere il Paese, i suoi angoli più nascosti, le sue frazioni, le Associazioni, le tradizioni e tutto quello che di bello può offrire il nostro territorio

Ogni lunedì sera ci sarà una puntata dedicata al nostro Paese, e settimana per settimana verrà ampliata ed arricchita la programmazione.

''Con umiltà ed impegno, proviamo a descrivere le bellezze della nostra cittadina, cercando di legare passato, presente e futuro.'' Conclude con una nota Armando Giovannini Presidente della ProLoco di Sant'Egidio Alla Vibrata.

Non vi resta che collegarvi Lunedì di Pasquetta,dalle ore 17:00, nei canali Facebook ed Instagram della Pro Loco di Sant'Egidio Alla Vibrata!