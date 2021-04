CAMPLI E' IL SESTO BORGO PIU' BELLO D'ITALIA

E' arrivato al sesto posto Campli, nella sfida tra i Borghi più belli d’Italia, ottava edizione del programma di Rai3 ‘Il Borgo dei Borghi’. "Un risultato straordinario", ha commentato il Sindaco Federico Agostinelli.





A stabilire la posizione dei Borghi nella speciale classifica del programma, oltre al voto del pubblico (espresso tra il 7 e il 21 marzo), è stato quello della giuria composta dagli esperti Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi.



Campli ha concorso in competizione con altre eccellenti mete turistiche italiane come Issime (Valle d’Aosta- Aosta); Cocconato (Piemonte-Asti); Finalborgo (Liguria – Savona); Pomponesco (Lombardia – Mantova); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige – Trento); Malcesine (Veneto – Verona); Poffabro (Friuli Venezia Giulia – Pordenone); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna – Rimini); Buonconvento (Toscana – Siena); Corciano (Umbria – Perugia); Grottammare (Marche – Ascoli Piceno); Pico (Lazio – Frosinone); Trivento (Molise – Campobasso); Albori (Campania – Salerno); Valsinni (Basilicata – Matera); Tropea (Calabria – Vibo Valentia); Pietramontecorvino (Puglia – Foggia); Geraci Siculo (Sicilia – Palermo); Baunei (Sardegna – Nuoro).