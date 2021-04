IL COMUNE DI PINETO RICORDA I 4.500 SFOLLATI CHE ARRIVARONO DOPO IL SISMA DELL'AQUILA

Il Comune di Pineto ha ricordato nel 12esimo anniversario, le 309 vittime del terremoto dell'Aquila, quando ci furono: oltre 1600 feriti ed 80 mila sfollati. Un ricordo via streeming, a distanza per colpa della pandemia. Candele accese nelle case dei pinetesi e a Villa Filiani. «Furono oltre 4.500 furono gli sfollati nelle ore successive al terremoto che arrivano a Pineto», ha ricordato il Sindaco Robert Verrocchio. Molti di questi sfollati sono ancora a Pineto. Verrocchio ha voluto ringraziare i tanti volontari che 12 anni fa aiutarono coloro che senza una casa e senza molti cari arrivarono nella cittadina. «Il ricordo è per chi non c'è più», ha detto il Sindaco. Poi la parola a don Guido Liberatore con la speranza che la città dell'Aquila possa tornare presto a volare come disse il Papa.