DOMANI TORNANO A SCUOLA 180 MILA STUDENTI ABRUZZESI

Domani tornano a scuola oltre 180mila gli studenti abruzzesi. Grazie al decreto Draghi, riapriranno le scuole in tutti i 305 Comuni abruzzesi. Nelle 288 località in arancione tutti gli alunni torneranno dietro ai banchi di scuola fino alla terza media. Negli istituti superiori, invece, la didattica sarà in presenza al 50 per cento. Nei restanti 17 Comuni rossi che invece dovranno fare i conti le massime misure restrittive, le lezioni in presenza si svolgeranno fino alla prima media, tutti gli altri continueranno a seguire da casa. Le scuole sono tutte pronte per riaprire domani, c'è chi adotterà il vecchio orario e chi invita i ragazzi alla prudenza e a tenere presente che le varianti sono sempre pronte a colpire.