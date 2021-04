IL LICEO SCIENTIFICO DI GIULIANOVA NON TORNA IN PRESENZA E PROTESTA

Il liceo Scientifico di Giulianova, il Curie, rimarrà chiuso alla presenza degli studenti che non entreranno a scuola. La decisione è stata adottata al termine di una riunione dei capiclasse e comiunicata poi alla Consulta degli studenti. La decisione è stata assunta perchè ci sono tante famiglie con tanti casi di Covid, così'come ci sono molti ragazzi che arrivano da Comuni ancora riutenuti rossi comne Nereto, Alba, Martinsicuro e quindi con probabilità di focolai maggiori. Quindi gli studenti oggi non entreranno a scuola , decidendo di fare lezioni in dad e cioè non in presenza. Anche a Teramo qualcuno si stava muovendo per fare la stessa cosa ma non ci sono stati i tempi e la risposta per potersi organizzare.

Certo è che c'è un gran malcontento sul rientro in presenza ed un malumore che sale di ora in ora nei confronti della Regione che ha deciso di riaprire le superiori al 50% con la possibilitò di innalzarla fino al 75%.