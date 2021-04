GLI STUDENTI CHIEDONO SCREENING MENSILI IN TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

In considerazione della parziale ripresa della didattica in presenza, la Giunta esecutiva della Consulta Provinciale degli Studenti di Teramo, facendo seguito alle richieste pervenute da parte degli studenti delle scuole superiori, ha rivolto alle Autorità competenti sanitarie e istituzionali della provincia di Teramo, quali Regione, Provincia, ASL e Comuni con sedi di Istituti superiori, una tempestiva istanza per ottenere lo svolgimento di una campagna di screening, con frequenza mensile, relativa al SARS-CoV-2 sull’intera popolazione scolastica.

Tale misura si rende necessaria al fine di consentire un rientro in sicurezza anche in considerazione del generale timore relativo alla ripresa delle lezioni in presenza, e assume un ruolo ancora più importante in seguito ai malumori espressi da parte della popolazione scolastica.

La CPS si propone, inoltre, di istituire un tavolo con la TUA, l’azienda di trasporti Abruzzese, per parlare e risolvere le problematiche dei trasporti sollevate dagli studenti.

Gli studenti della provincia hanno sollevato un problema, è nostro compito ora offrire delle soluzioni concrete, anche tramite il dialogo con le Istituzioni.