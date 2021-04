VACCINAZIONI IN PROVINCIA DI TERAMO, FACCIAMO IL PUNTO CON I MASSIMI DIRIGENTI DELLA ASL E CON IL SINDACO D'ALBERTO ( STASERA, ORE 21-CANALE 115)

Parte oggi la vaccinazione per i soggetti fragili a Teramo mentre in altri comuni è già partita da giorni. Un appuntamento atteso da oltre cinquemila persone che hanno chiesto di potersi vaccinare mediante la piattaforma regionale. Due sono i grandi centri vaccinali, il PalaScapriano e la sala parrocchiale di San Nicolò. Si inizia dunque oggi e si proseguirà domani con la media di 700 dosi al giorno. Sabato ci sarà uno stop, per ricominciare domenica quando le somministrazioni saranno 900.

Di questo ma di altro ancora si parlerà stasera, a Rebus, canale 115 del digitale terrestre, con i massimi dirigenti della Asl di Teramo: Maurizio Di Giosia, Maurizio Brucchi e Valerio Profeta ma anche con il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto e la responsabile del reparto Infettivi del Mazzini, Antonella D'Alonzo. Tutto quello che bisogna sapere da qui ai prossimi mesi.

L'appuntamento è per stasera alle ore 21, su R115, canale 115.