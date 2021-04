IL COMITATO DEI GENITORI CHIEDE A MARSILIO DI RIAPRIRE LE SCUOLE AL 100%

Riaprire tutte le scuole, di ogni ordine e grado, con lezioni in presenza al 100%. È la richiesta avanzata dal Comitato spontaneo di genitori "Abruzzo a scuola", al presidente della Regione, Marco Marsilio. «Chiediamo con urgenza la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, per restituire ai nostri figli la possibilità di ritornare all'ambiente scolastico - si legge in una nota del comitato - il solo in cui è possibile la relazione diretta con insegnanti e compagni, parte integrante dell'apprendimento e della formazione personale», scrive il Comitato, «la scuola in presenza non può essere sacrificata, neanche in una condizione eccezionale quale quella che stiamo vivendo. Riteniamo che non si debbano fare discriminazioni nella decisione di riapertura, poiché tutti gli studenti hanno la necessità di riappropriarsi della scuola in presenza. Si pensi al rischio che le assenze dalla scuola si trasformino in definitivo abbandono. Senza contare, poi, tutti gli effetti di carattere psicologico e sociale dati dall'isolamento dei bambini e dei ragazzi che si ritrovano a dover effettuare la didattica a distanza, che si rivela il più delle volte uno strumento inefficace per l'insegnamento e per l'apprendimento».

Nel Teramano sono ancora in zona rossa: Nereto, Colonnella e Martinsicuro.