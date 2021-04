“MORÌA” DI ROTONDE IN CITTÀ, SMURATE QUELLE DI PONTE SAN FERDINANDO E DI VILLA MOSCA

“Morìa” di rotonde a Teramo. Nella città delle cento rotonde, nelle ultime ore sono state due quelle “cadute” perché travolte da guidatori disattenti. La prima, ma quasi non fa notizia, è stata quella di ponte San Ferdinando, che viene parzialmente distrutta una volta ogni due settimane, letteralmente smurata, soprattutto da camion o autobus che non riescono a girarle attorno. È quasi una “new entry” nella classifica delle rotonde semidistrutte, quella del “campetto” a Villa Mosca, che da qualche ora si presenta così come vedete nella foto in alto. Un danno di tutta evidenza, che vedrà impegnato il Comune in una sorta di mini ricostruzione.