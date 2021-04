IL BEER BANG: «L PROBLEMA DI OGGI È UN BANCONE MESSO SULLA PORTA DEL LOCALE»

«IL PROBLEMA DI OGGI È UN BANCONE MESSO SULLA PORTA DEL LOCALE PER EVITARE L’AFFOLLAMENTO DELLA GENTE... questa è la causa del verbale che mi hanno appena notificato i vigili Urbani Del Comune di Teramo. Stiamo vivendo un momento di difficoltà assoluta, il nostro locale lavora solo il sabato mattina, QUANDO C’È IL MERCATO, lavoriamo D’ASPORTO e rispettando tutte le regole. Siamo colpevoli di aver messo un divisorio mobile all’esterno del locale per velocizzare la fila e per evitare di creare assembramenti, ma per loro questo non va bene, e allora sanzionano la mia attività infischiandosene del fatto che

SIAMO CHIUSI DA OTTOBRE

SIAMO SENZA RISTORI DA DICEMBRE

DOBBIAMO PAGARE AFFITTI

DOBBIAMO PAGARE UTENZE

NON RIENTRIAMO NEMMENO NELL’ULTIMO VERGOGNOSO DECRETO SOSTEGNI DI DRAGHI

DITEMI VOI COME PUÓ UN’ATTIVITÀ CONTINUARE A LAVORARE, DOVE TROVIAMO I SOLDI PER PAGARE LA MULTA MA SOPRATUTTO DITECI COSA DOBBIAMO FARE PER PORTARE LA PAGNOTTA A CASA».

E' il post del titolare del locale Beer Bang e dal titolare: Danny Nocco messo su facebook dopo la consegna del verbale con multa da parte della Polizia Locale.