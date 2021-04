PROTESTANO I BARISTI MULTATI DALLA POLIZIA LOCALE, DOMANI ANDRANNO DAL SINDACO

I bar e i locali che sono stati sanzionati ieri e nelle scorse settimane a Teramo dalla Polizia Locale si stanno organizzato per una singolare protesta che dovrebbe trovare il suo culmine, domani, dal Sindaco.

"Multe ritenute ingiuste e persecutorie in alcuni casi che stanno riducendo sul lastrico i locali già in crisi per la pademìa- riferiscono alcuni esercenti. Abbiamo assistito a dei veri appostamenti da parte della Polizia Locale guidata dal vice comandante Finocchi - dicono - una situazione non più tollerabile. Ci hanno multato con quasi 300 euro e con un incasso che equivale, per alcuni, nella sola mattinata di sabato alla stessa cifra della sanzione. Lavoriamo per pagare il Comune? - si domandano. Non possiamo fare noi le spese di qualche minorenne che si aggira il sabato in città a fare danni e che non vengono controllati dalle famiglie. A tutto questo abbiamo deciso di dire basta. Domani dopo una riunione tra di noi, ci recheremo dal Sindaco in segno di protesta e chiederemo a lui di prendere una dratica decisione nei confronti della Polizia Locale da lui guidata. Vorremo incontrare anche gli assessori per spiegare loro le nostre condizioni precarie in cui viviamo da un anno".