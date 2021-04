FOTO / I CITTADINI DI SAN NICOLO' SCRIVONO UNA BELLA PAGINA DI COMUNITA' E RIPULISCONO UN GIARDINO DALLE ERBACCE

«Oggi è stata scritta un'altra bella pagina nella frazione di San Nicolò dove il Comitato di frazione, le varie Associazioni presenti sul territorio e tanti cittadini hanno prestato gratuitamente il loro tempo per migliorare uno spazio pubblico.

Non è mai scontato che ognuno decida di sottrarre tempo alle proprie cose per dedicarsi al bene comune e aldilà del risultato finale il valore è nel gesto che sprona tutta la comunità sannicolese a prendersi cura dei beni comuni». Il plauso arriva dall'assessore Antonio Filipponi ai cittadini, oltre 20 le persone impegnate anche con l'aiuto di un trattore vista la vasta area da ripulire, anche al comitato di quartiere, tutti impegnati a ridare decoro alla zona. A dare il proprio contributo l'assessore Filipponi ed il consigliere Lancione che non si sono risparmiati a dare una mano che è stata molto apprezzata. Ridato decoro anche alle panchine che sono state tirate a lucido.