VIDEO / COVID - ARRIVANO NUOVI VACCINI J&J E PFIZER, CAMBIA IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE E LA ASL PRESENTA I NUOVI PRIMARI

Non si è fermata l'attività della Asl di Teramo durante la pandemia, anzi: oltre all'attività otrdinaria, la Asl di teramo ha anche portato avanti alcuni concorsi per i primari. Così, oggi, oltre a fare il punto sui vaccini e la campagna in attio, con l'annuncio di nuove dosi e del cambio della procedure di prenotazione, il direttore generale Di Giosia ha anche presentato alcuni nuovi primatri, quali Claudio Di Bartolomeo per l'Hospice, Annarita Gabriele per il Pronto Sccorso, per il laboratorio analisi, l'endoscopia digestiva e l'oncologia. Nominato primario dei servizi veterinari il dottor Mario Di Domenicantonio

