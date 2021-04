VIDEO / “IMPOSSIBILE LAVORARE”. I BARISTI INCONTRANO IL SINDACO MENTRE LA POLIZIA LOCALE SI RIVOLGE ALLA PROCURA E DENUNCIA

E’ diventato impossibile continuare a lavorare con questo pesante clima di controlli da parte della Polizia Locale. Oggi 12 bar del centro incontreranno il Sindaco per esporre le loro ragioni dopo che il Makkiato 1 e’ stato chiuso per cinque giorni e diversi bar ed una birreria sono stati multati negli scorsi fine settimana. Ma non è tutto.

Domani la polizia locale depositerà in Procura una denuncia contro il titolare di un esercizio che dopo un post su facebook ha fatto registrare commenti ritenuti dal corpo della Municipale ingiuriosi.