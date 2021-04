PALESTRE E PISCINE RIAPRONO DA MAGGIO, ALLO STADIO DALL'11 GIUGNO

Nelle Regioni che avranno numeri da zona gialla si potranno riaprire bar e ristoranti, cinema e teatri, fiere e congressi, perfino palestre e piscine. La seconda, decisamente più prudenziale, porta invece a un giallo rafforzato nella prima parte di maggio con il via libera solo per bar e ristoranti con tavoli all'aperto che saranno privilegiati e con orario limitato al pomeriggio per evitare l'effetto-movida. Poi, nella seconda metà del mese se l'epidemia darà respiro e la campagna vaccinale per gli anziani marcerà speditamente, la riapertura di tutti i settori. Anche la sera. Con conseguente allentamento del coprifuoco alle 23.30 o a mezzanotte. Di certo, l'11 giugno gli spettatori torneranno allo stadio. L'occasione sarà la partita inaugurale degli Europei tra Italia e Turchia in programma allo stadio Olimpico.

E' la notizia che si legge oggi sul Messaggero e che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti gli operatori che anche ieri hanno manifestato la loro rabbia contro il Governo che deve e vuole accelerare sulle vaccinazioni agli anziani, in primis.

La road map verrà decisa tra venerdì e la prossima settimana. Nel governo comunque prevale la prudenza, anche per evitare di dover tornare a nuove misure restrittive come è accaduto in Sardegna, passata dal bianco al rosso in poche settimane.