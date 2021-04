D'ALBERTO: «LA SINERGIA TRA ISTITUZIONI E' LA CHIAVE DEL FUTURO»

Il dialogo tra le istituzioni consente di raggiungere risultati importanti, e il ruolo che l’amministrazione comunale di Teramo assume con marcata convinzione e sempre più positivi esiti, è determinante, da un lato per ricucire situazioni di scollamento che da troppo tempo minavano alla base le relazioni istituzionali, dall’altro per favorire il raggiungimento di risultati che garantiscono, ad ampio spettro, la crescita dell’intero territorio. Le risorse, gli spazi e le professionalità della istituzioni presenti nella nostra città sono a sistema e dialogano costantemente tra loro per raggiungere l’obiettivo comune, ovvero l’abbandono dell’emergenza pandemica e la ripartenza della comunità intera.

In questo senso, l’allestimento dell’hub vaccinale all’Università di Colleparco, che Lunedi 19 sarà inaugurato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, è la prova di come la sinergia tra istituzioni sia lievito per quella crescita complessiva che è negli orizzonti dell’amministrazione comunale. Oltre ciò, esso dimostra quanto l’ateneo sia centrale, anche al di là delle competenze istituzionali. Teramo così, afferma sempre più la sua dimensione di città universitaria. L’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di tornare a definire un ruolo strategico primario per il nostro ateneo, affiancandone le attività con il rafforzamento delle energie e delle opportunità. L’attenzione alle linee di trasporto o la ritrovata capacità attrattiva della città (con eventi quali Teramo Natura Indomita, il Natale Teramano, ecc.) sono esempi immediati dell’applicazione della scelta strategica volta a costruire o potenziare direttamente o indirettamente tutti i servizi che si rendano necessari, perché il tema non è semplicemente l’Università in centro ma l’Università al centro.

Analogo discorso, ovviamente su altro versante, è quello con la ASL. La collaborazione reale con l’azienda sanitaria chiamata a fronteggiare un evento drammatico e improvviso come la pandemia, dimostra quanto sia importante il ruolo del Comune, se assicurato con serietà, competenza e impegno. La sanità teramana ha bisogno di energie, risorse e sostegno e proprio di questo ho parlato con il Ministro Speranza nella interlocuzione avuta in vista della visita di Lunedi prossimo, sottolineando come sia di fatto in gioco il futuro della nostra sanità. Non va dimenticato il ruolo altresì importante di tutti i sindaci che, per la loro parte e con le specifiche peculiarità, hanno garantito il contributo significativo delle rispettive comunità e continueranno a svolgere un ruolo importante per il completamento della vaccinazione.

Ora si apre la seconda fase, decisiva. Il Comune di Teramo sarà presente anche sotto l’aspetto logistico, per il supporto organizzativo nell’allestimento dell’hub, anche con un servizio trasporto rafforzato che dovrà essere calibrato sulla base delle esigenze dello svolgimento della campagna.

L’obiettivo è di non lasciare nessuno solo. La fiducia e la speranza nel ricevere il vaccino antiCovid ci devono accompagnare e guidare nell’affrontare la quotidianità che ancora risente di tante restrizioni.

Le istituzioni stanno responsabilmente dando un messaggio di unità, sinergia, coesione, che sono fondamentali per restituire fiducia e speranza.