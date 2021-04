VIDEO / #ROSETORIAPRE, PROTESTANO RISTORATORI, BAR, PALESTRE PER I SEI MESI DI CHIUSURA

Una protesta civile quella che si è tenuta ieri a Roseto messa in piedi da bar, ristoranti e palestre per dire basta alla chiusura che dura oramai da sei mesi. Locali illuminati ma niente clienti ancora. I titolari degli esercizi si sono fotografati con in mano il cartello Roseto Riapre ed hanno postato tutto sui social. E' stata una protesta del tutto singolare.

