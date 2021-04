UNA FUNZIONARIA ESPERTA E UN SOCIAL MEDIA MANAGER NELLO STAFF DI D'ALBERTO

Dovrebbero essere Tonia Ruggieri e Marco Casini i due nuovi componenti dello staff del Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Funzionaria della Camera di Commercio di Teramo, la prima e social media manager romano il secondo, dovrebbero di fatto completare l'ufficio di supporto del primo cittadino, andando a coprire i ruoli lasciati vacanti dopo la partenza di Nicola Salini, chiamato da Legnini nell'ufficio del commissario per la ricostruzione e di Francesca Gennarelli, che dopo un anno di lavoro in Comune ha chiesto e ottenuto di rientrare in Provincia. Manca solo un passaggio formale, ma saranno loro i nuovi componenti dello staff del SIndaco.