CHIUSO UN'ALTRA VOLTA IL BAR DUOMO DI PIAZZA ORSINI, E' STATO TROVATO APERTO ALLE ORE 19

Chiuso di nuovo il bar Duomo di piazza Orsini dalla Polizia Locale. Da sabato ad oggi in questo bar, nonostante la pazienza degli agenti, stasera non hanno potuto fare a meno di vedere che alle ore 19 era regolarmente aperto al pubblico. E così, è scattata la chiusura per i prossimi giorni con il divieto di apertura in questo fine settimana. Domani sarà giornata di altri controlli, al mercato, zona porchetta (ma non ci saranno i no mask che per cinque settimana saranno fuori dai mercati della provincia di Teramo) mentre i bar sono "avvertiti" per domani pomeriggio, ultimi giorni di vita per l'ordinanza del sindaco (che scade martedi 20 aprile). I controlli della Polizia Locale continueranno senza sosta. Tutti gli esercenti sono avvertiti.