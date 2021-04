L'OSPEDALE DEVE RIMANERE A VILLA MOSCA, I COMITATI DI QUARTIERI CONSEGNANO UNA LETTERA, LUNEDI, AL MINISTRO SPERANZA

I Comitati di Quartiere di Teramo consegneranno, lunedi 19 aprile, una lettera al Ministro Speranza in visita all'hub dell'Università. Nell'indirizzario figurano anche Marsilio e D'Alberto.

La lettera:

Gentilissimi,

in occasione della vista del Sig. Ministro della Salute all’Università degli Studi di Teramo, il Coordinamento dei Comitati di Quartiere di Teramo vuole far conoscere agli scriventi il suo parere sul tema della possibile localizzazione del nuovo nosocomio. Questo Comitato, circa un anno fa, si è reso promotore della costituzione di un Tavolo sul Nuovo Ospedale Mazzini a cui hanno aderito n.38 associazioni cittadine, in rappresentanza di sindacati, categorie del commercio, comitati di quartiere e gruppi ambientalisti, allo scopo di difendere l’attuale collocazione dell’ospedale Mazzini in località Villa Mosca, area perfettamente urbanizzata, collinare e quindi adatta alle cure sanitarie attraverso un ampliamento ed una ristrutturazione della esistente struttura.

La nostra non è una semplice posizione campanilistica, ma il risultato di un’attenta analisi che parte dal valore degli alti indici di mobilità passiva registrati nella Asl di Teramo. Al riguardo, riteniamo che sia urgente ed indifferibile attuare un’offerta sanitaria migliore, a vantaggio della popolazione, sopratutto quella più bisognosa, con l’attuazione di provvedimenti che favoriscano l’utilizzo di maggiori risorse umane e di tecnologie innovative, piuttosto che la disponibilità di “vuoti” contenitori sanitari spesso risultati inutili.

Sul punto, quindi, in riferimento ad un riadattamento e ad una riorganizzazione del servizio sanitario locale, si vuole ribadire che:

a) alla città di Teramo spetta un nosocomio Dea di secondo livello in modo che si possano migliorare ed implementare le diverse prestazioni specialistiche;

b) in riferimento alla localizzazione del nuovo ospedale, che alcuni esponenti delle locali istituzioni vogliono che si collochi fuori città, in località Piano D’Accio, del costo iniziale di circa €300 mln da sostenere con il ricorso ad un project financing, è nostro convincimento sostenere con forza la riqualificazione e l’ampliamento dell’attuale ospedale Mazzini( al costo preventivato di €130 mln circa) per i quali si dispone la somma di €82 mln, finanziata alla Regione Abruzzo dal Ministero della Salute nell’anno 2018;

c) con la proposta di riqualificazione del nosocomio ex Mazzini, si vuole dire SI al riutilizzo delle strutture sanitarie di proprietà Asl di Teramo già esistenti in città; SI al riequilibrio territoriale della città, oggi fortemente squilibrata verso aree rivierasche a danno dei territori del Parco Gran Sasso-Monti della Laga; No al project financing nella sanità; No ad un ulteriore consumo del suolo e NO ad un altro vuoto contenitore di proprietà Asl di Teramo.

A completamento della presente nota, gentilmente Vi informiamo che ci siamo attivati con successo in città con la costituzione di tavoli per una sottoscrizione della nostra proposta(le cui ragioni vengono riportate nella locandina allegata), che ha conseguito in pochi giorni un numero di firme pari a circa 5 mila; nel contempo, abbiamo accompagnato all’iniziativa altre con articoli di stampa, presenze televisive ed incontri con rappresentanti politici ed istituzionali.