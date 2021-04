VIDEO / I COMITATI INCONTRANO IL MINISTRO PER SALVARE L'OSPEDALE DI TERAMO E CRITICANO IL MEGA PARCHEGGIO RIMASTO INCOMPIUTO

I comitati di quartiere di Teramo consegneranno, lunedi 19 aprile, al Ministro Speranza, una lettera nella quale si torna ad evindenziare l'importanza di far continuare a "vivere" l'ospedale Mazzini nell'attuale sede di Villa Mosca. Critiche sono arrivate anche per l'abbandono del mega parcheggio dell'ospedale rimasto senza essere completato. Segno di un degrado che avanza, così come ha evidenziato l'ingegner Alfonso Marcozzi.

