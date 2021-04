FOTO/ ECCO TUTTE LE TAPPE DEL MINISTRO SPERANZA, STAMATTINA, A GIULIANOVA E A TERAMO

La visita del ministro alla salute Roberto Speranza che arriva oggi in città per inaugurare l'hub vaccinale all'Università di Teramo (ore 12,20) prevede due parti: la visita privata, nella prima mattinata (ore 10) alla Piccola Opera di Giulianova, per proseguire verso le 11,30 all'ospedale Mazzini di Teramo (nel reparto Covid) e poi all'IZS a Campo Boario. All'università, il Ministro sarà accolto dal Rettore, prima di recarsi all'hub, verrà accompagnato nella sala D'Annunzio, dove i maestri del Conservatorio Braga lo intratterranno al suo arrivo. Al ministro verrà apposta al bavero della giacca la spilla con la dicitura Io mi sono vaccinato ad Unite, in più gli verrà consegnata la mascherina e una borraccia.

Il nuovo hub ha anche una sala accettazione posta all'esterno della struttura con diverse sedie, un'ottantina, più altre dentro la tenda dell'Esercito (una quarantina) ed altre ancora all'interno, circa 150. Un monitor fornirà le direttive con i numeri che appariranno sui display assieme al numero dell'area destinata. Secondo chi ha organizzato la logistica nei primi giorni si potrà arrivare ad 800-1000 vaccinazioni al giorno, per arrivare subito dopo a 3.600.

Si avvia, oggi, infatti la somministrazione dei farmaci alla fascia di popolazione che va da 70 a 79 anni. La stessa cosa avverrà nelle altre province a breve e sarà attiva la possibilità di prenotazione per la fascia di età che va da 60 a 69 anni. Resta inoltre attiva la piattaforma della Regione, riaperta in questi giorni solo ed esclusivamente per consentire la manifestazione di interesse per le categorie fragili, ovvero le persone affette da malattie gravi o croniche.

La settimana intanto si è chiusa ieri con un lieve rialzo dei contagi. La provincia più colpita è stata quella di Teramo, con ben 117 contagi, seguita da quella dell'Aquila con 64, da quella di Chieti con 59 e da quella di Pescara con appena 8.

Ed a proposito si zone rosse, da oggi per la provincia di Teramo avranno il massimo delle restrizioni i comuni di: Nereto, Campli, Morro d'Oro, Ancarano e Mosciano Sant'Angelo oltre alle frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel Comune di Castellalto. Tutto questo fino al 25 aprile.