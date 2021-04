VIDEO / IL NOSTRO VIAGGIO SUL BUS NAVETTA PER L'HUB DELL'UNI.TE

E’ partito stamattina alle 8:30 la prima corsa del bus navetta gratuito diretto verso l’hub di Colleparco. E c'era anche la prima passeggera, pronta a vaccinarsi. Al Campus di UniTe file ordinate e personale della Asl a disposizione. Qualche lamentela per chi trova difficoltoso fare un percorso un pò in discesa e un pò in salita per raggiunere l'hub a piedi.

GUARDA IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA SU R115