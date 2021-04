VIA CAPUANI “ALLA PARIGINA”: CHIUSA AL TRAFFICO E RISERVATA A LOCALI E BISTROT

Sarà come una di quelle vie dei bistrot, che ti aspetteresti di trovare a Parigi, o in una di quelle province italiane nelle quali, quando si parla di pedonalizzazione, si intende davvero che si vuole pedonalizzare. Invece, stavolta il progetto potrebbe riguardare Teramo e in particolare via Capuani, che il Comune a partire dal 26 vorrebbe chiudere al traffico, in coincidenza con la (prevista) riapertura. L’idea è quella di chiudere dalla tarda mattinata (le 11?) fino alle 2 di notte, per consentire pranzi, apertivi e cene nei locali, ma anche una nuova modalità commerciale, quella dello spazio chiuso al traffico, come già in corso San Giorgio. Il progetto c’è, il Comune sta valutando tutte le misure da adottare e sta consultando i commercianti di via Capuani per mettere a punto le ultime rifiniture