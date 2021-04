SI ANDRÀ AL MARE CON LE STESSE REGOLE DELLO SCORSO ANNO

Quest'estate, potremo tornare in spiaggia esattamente con le regole adottate nel 2020. Lo ha detto il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure Marco Scajola al termine di una riunione con le regioni sulle linee guida per l'avvio della stagione balneare 2021.

Linee che, "secondo il ministro al Massimo Garavaglia - ha detto Scajola - sono quelle da cui ripartire".





"Lo scorso anno come Regioni avevamo lavorato per realizzare linee guida che il governo recepì e che non ha mai visto spiagge chiuse per covid - ha detto Scajola - Noi per l'estate 2021 ripartiamo da lì". Scajola ha sottolineato "l'unione tra Regioni che, al di là del colore politico, fanno squadra per affrontare al meglio la situazione che abbiamo di fronte, che coinvolge economia, turismo e sicurezza", poi ha spiegato che oggi alle 16 incontrerà le associazioni di categoria per condividere con loro queste linee guida.