IMPIANTI SCIISTICI, LA REGIONE STANZIA DUE MILIONI A FONDO PERDUTO PER I GESTORI, ECCO CHI LI PRENDERA' E QUANTO PRENDERA'

Due milioni di euro assegnati ieri dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori Daniele D’Amario e Guido Liris, quale contributo a fondo perduto per i gestori degli impianti sciistici abruzzesi. “Gli sport invernali, con il COVID-19, hanno subito una pesantissima battuta d’arresto – dichiara l’assessore regionale con delega allo Sport Guido Liris – ed i gestori degli impianti sciistici sono fermi ormai da un anno. La misura di sostegno approvata ieri dalla giunta regionale prevede dei ristori che andranno a sostenere un intero comparto che causa restrizioni oggi non può lavorare ed incassare ma che è comunque costretto a spendere ingenti somme per revisioni, adeguamenti e lavori sugli impianti da loro detenuti. Non era un obbligo ma come Regione Abruzzo abbiamo sentito il dovere morale di sostenere chi oggi sta davvero soffrendo”.

ECCO CHI E QUANTO