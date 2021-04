PARTE DAL PROGETTO SPACE MARKET IL CONTEST “IMMAGINA E RACCONTA PER TERAMO”NEGLI SPAZI DI PIAZZA VERDI

Il progetto “Space Market“, co-finanziato dall’Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ideato da Melting Pro e promosso dal Comune di Teramo con il Comune di Ascoli Piceno, inizierà nei prossimi mesi la trasformazione di alcuni spazi in disuso del mercato coperto di Piazza Verdi, in cui nascerà un centro culturale per iniziative di innovazione sociale giovanile.

Lo start del progetto è il contest “Immagina e racconta per Teramo”, in scadenza il 10 maggio e aperto a tutti i cittadini teramani. Il concorso vuole stimolare i partecipanti a immaginare attività ed eventi futuri che potranno essere realizzati negli spazi della “ex macelleria” e della “ex pescheria” del mercato coperto, con la tecnica della narrazione giornalistica: un video, un testo, un podcast e ogni altra espressione creativa a scelta. Per i primi tre classificati sono previsti buoni spesa presso la Feltrinelli, fino a un massimo di 300 euro e usufruibili anche on line. Il materiale raccolto sarà, inoltre, oggetto di studio del centro culturale che nascerà all’interno degli spazi rigenerati.

COME PARTECIPARE AL CONTEST

La partecipazione è gratuita e aperta agli abitanti di Teramo (residenti e non residenti), si può partecipare individualmente o in gruppo. L'invio della documentazione dovrà essere fatto entro le ore 19,00 del 10 maggio 2021. Il regolamento è disponibile sul sito www.spacecrea.it

IL PROGETTO “SPACE MARKET”

Il progetto "Space Market-Mercato culturale urbano” vuole incentivare la rigenerazione creativa dei luoghi urbani in disuso attraverso il coinvolgimento dei giovani nel ruolo di protagonisti attivi dell’ideazione e costruzione di interventi sul territorio.

Partendo da alcuni spazi del mercato coperto di piazza Verdi si darà vita ad un incubatore gestito da manager e creativi under 35 per sviluppare iniziative di rianimazione di luoghi e sperimentare, allo stesso tempo, un modello di partecipazione giovanile a progetti di recupero e riqualificazione cittadini.

L’iniziativa è cofinanziata dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, ed è promossa dal Comune di Ascoli Piceno con il Comune di Teramo, Melting Pro, Associazione Culturale SPACE, The Lab Progettazione & Impresa, Beyond Architecture Group (BAG), Associazione Culturale SIV (Società Italiana del Violoncello).