LE SCUOLE ABRUZZESI TORNANO IN PRESENZA, DA LUNEDI, PER OLTRE IL 70% E FORSE IN ZONA GIALLA

Nelle scuole superiori abruzzesi si tornerà a lezione in presenza, lunedì, con una percentuale che va dal 70 per cento degli studenti in poi, come ha detto ieri Palazzo Chigi dopo il consiglio dei Ministri.

L'ultima parola, ovvero la dimensione esatta del rientro, arriverà solo domani quando, prima della consueta riunione settimanale dell'Unità di crisi regionale, ci sarà un incontro con tutti i soggetti coinvolti, inclusi i Prefetti che hanno, ovviamente, particolare peso nella decisione finale. L'Abruzzo è tra le dodici regioni che possono ambire al ritorno in zona gialla da lunedì. li indicatori sono buoni, la pressione sugli ospedali è scesa e anche il trend di focolai e contagi è in ribasso. Nel teramano la circolazione virale resta alta ed è per questo che la Regione ha istituito le zone rosse: tra le ultime Castellalto, Giulianova e Torricella Sicura.