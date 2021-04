STASERA SUL CANALE 115, C'E' REBUS (ORE 21) DEDICATO AL BANDO DELLA GST SUI PRATI DI TIVO E PRATO SELVA. PRESENTI TUTTI GLI ATTORI DELLA NOSTRA BELLA MONTAGNA

Si parlerà questa sera, alle ore 21, a Rebus sul canale 115, del bando in corso per la gestione degli impianti dei Prati di Tivo ma anche del comprensorio di Prato Selva. Come noto si è aperto un fronte tra chi critica il bando e chi lo ha voluto e portato avanti. Durante la trasmissione si cercherà di fare chiarezza anche sul pagamento delle manutenzioni della cabinovia, sui canoni e sugli O'belix la cui gestione costa alla Provincia la bellezza di 500 mila euro ogni anno.

In studio ci saranno: il presidente della Provincia: Diego Di Bonaventura, il consigliere regionale Sandro Mariani e il presidente dell'Asbuc di Pietracamela, Paride Tudisco.

Collegati: Gabriele Di Natale (GST in liquidazione), i sindaci Michele Petraccia e Luigi Servi di Pietracamela e Fano Adriano, Erminio Di Lodovico, imprenditore e Mauro Scarpantonio consigliere provinciale.

Rebus, stasera, alle 21, su R115, canale 115.