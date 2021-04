STUDENTI DELL'UNI.TE CONTRO L'HUB: «CI HA TOLTO LE AULE E CI VIETA IL RITORNO IN PRESENZA»

L’altra faccia dell’hub vaccinale dell’UniTe è uno striscione, che gli studenti hanno issato oggi per protestare, perché la nascita dell’hub ha di fatto cancellato le aule di Scienze Politiche, impedendo per molti la ripresa delle lezioni. «E non solo - accusano - il rettore ha firmato una convenzione con la Asl fino ad ottobre, questo significa che anche per la ripresa post estiva avremo problemi di aule». Tra le righe, c’è chi contesta al magnifico Rettore la necessità di un impegno “sanitario” che non sarebbe tra i compiti principali dell’Università, mentre il rettore, dal canto suo, in più interviste ha sottolineato l’importanza di offrire l’appoggio dell’UniTe alla battaglia contro il virus. Appoggio che gli studenti, ovviamente, non criticano, anzi: ma ritengono esagerata la concessione degli spazi, visto che va di fatto a paralizzare la didattica.