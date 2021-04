È SCOMPARSO LO STORICO EX SINDACO DI CAMPLI

Ad annunciarlo è stato l'attuale sindaco di Campli, Federico Agostinelli, salutando il suo predecessore: "Siamo stati raggiunti da una notizia molto triste. È venuto a mancare Domenicantonio Pilotti, storico Sindaco di Campli, per anni impegnato nella vita sociale e politica della nostra comunità e per la crescita del nostro territorio. Lo voglio ricordare con questa foto, in fascia tricolore. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. Grazie, don Antonio"