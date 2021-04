VIDEO / A MAGGIO PARTIRA' LA VACCINAZIONE NELLE AZIENDE TERAMANE, INCONTRO ASL-SINDACATI

La procedura è in fase embrionale, ma probabilmente dalla metà di maggio sarà possibile vaccinare i lavoratori direttamente sui luoghi di lavoro. Dopo la disponibilità dei datori, si perfeziona il protocollo per le somministrazioni. La Asl di Teramo ha incontrato i rappresentanti sindacali per fare il punto della situazione.

