GRAZIE A CERTASTAMPA, MIO PADRE AVRA' UN SALUTO FUNEBRE IN CHIESA

Buongiorno.

Grazie ancora per l'articolo pubblicato. Sicuramente sono riuscita ad ottenere ciò che avevo chiesto al prete di Colleparco, grazie alla disponibilità di Don Cristian Cavacchioli vicario del Vescovo, che celebrerà la messa a suffragio il 3 maggio alle 17 presso la Chiesa di Cartecchio. Mi preme precisare che le ceneri non saranno portate in Chiesa, come da disposizioni canoniche, ma che altresì questo nulla attiene a comportamenti atei o blasfemi della famiglia del defunto. Ci sarà una sua foto per ricordarlo agli amici e ai parenti, durante la funzione.

Grazie tante ancora.

Monica Cipro