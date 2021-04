L'ASSESSORE VERNA PROMETTE E CHIUDE IL BAR ISKRA IN VIA CAPUANI

Non era in vigore ieri l'ordinanza del Sindaco (scaduta il 20 aprile e non prorogata) ma complice il bel tempo, l'assessore Maurizio Verna e la Polizia Locale che da lui dipende hanno provveduto, dopo l'avvetimento della scorsa settimana a chiudere il bar Iskra. Verna appellandosi allo scarso senso di responsabilità, e dopo aver notato tantissime persone in centro e molti giovani davanti ai bar con bicchieri e bottigliette per mano fino a sera e visti i controlli in corso, dopo aver sentito la Polizia Locale è stato ben felice di annunciare un'altra chiusura ventilata già la scorsa settimana. E così, dopo la chiusura del Makkiato e del Duomo, ieri sera è arrivato il giorno della chiusura dell'Iskra, il bar di via Capuani già multato nelle scorse settimane per mancato rispetto delle norme anti-Covid.

FOTO: virtù quotidiane