FOTO / IL COMMISSARIO LEGNINI SUI LUOGHI DELLA RICOSTRUZIONE A CIVITELLA E A PONZANO ED INCONTRA I RESIDENTI

Un vero e proprio tour è quello fatto, ieri pomeriggio, da parte del Commissario Giovanni Legnini con l'amministrazione comunale di Civitella del Tronto con a capo il suo sindaco: Cristina Di Pietro. La delegazione è stata nei luoghi dove la ricostruzione, nonostante le lungaggini è a un punto importante come Ponzano. Qui il Comune di Civitella del Tronto, a seguito della firma del rogito notarile, è entrata in possesso dell’area di Sant’Eurosia dove sorgerà Ponzano 2.

«Un atto essenziale per poter avviare i lavori di lottizzazione del sito per la ricostruzione della frazione franata a febbraio del 2017. Il prossimo passaggio che il comune dovrà fare sarà quello di procedere al bando per il progetto di urbanizzazione. Dunque, in questo caso ci sono buone notizie per le famiglie che furono costrette a lasciare le loro abitazioni non più recuperabili, perché l’iter verso la ricostruzione di Ponzano è stato finalmente avviato. Tutto questo grazie alla firma del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini, del decreto con cui venne preso atto del piano attuativo di delocalizzazione e rilocalizzazione di Ponzano che ha reso i successivi passaggi più agevoli. La vecchia frazione le cui aree saranno acquisite al patrimonio collettivo sarà messa in sicurezza. Le 39 abitazioni rinasceranno a Santa Eurosia, nel terreno messo a disposizione dal privato per un controvalore di circa 200mila euro. Legnini ha parlato a lungo con i residenti di queste zonem, confrontandosi per arrivare ad una conclusione concreta della vicenda che comunque è avviata. Anche la strada crollata a Ponzano sulla provinciale 8 è stata oggetto di sopralluogo.