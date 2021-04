FOTO/ ABRUZZO IN ZONA GIALLA, TAVOLI ALL'APERTO AUTORIZZATI DAL COMUNE

Da oggi quasi tutta Italia torna in zona gialla. Si cominciano ad allentare le restrizioni anti-Covid e a riaprire una serie di attività, come bar e ristoranti o cinema e teatri. Via libera alle visite ad amici e parenti, con un solo spostamento al giorno verso un’abitazione privata, in massimo 4 persone oltre ai minorenni. Mentre per spostarsi da o verso regioni rosse o arancioni servirà il pass cartaceo (rappresentato dal certificato vaccinale, di negatività al tampone o di guarigione dal covid). Ok anche allo sport all’aperto, anche di squadra e di contatto.

Nell’Abruzzo in zona gialla tornano a riaprire bar e ristoranti: potranno però farlo solo quelli che dispongono di tavolini all’aperto. Per riaprire al chiuso bisognerà aspettare ancora, almeno fino al 1° giugno secondo quanto stabilito dalla road map del governo. Nel frattempo tuttavia, da oggi potranno ripartire bar e ristoranti all’aperto: potranno lavorare sia a pranzo che a cena, sempre nel rispetto del coprifuoco che è confermato e scatta dalle ore 22.00 fino alle 5.00.

Da oggi tonano anche in classe moltissimi studenti: nelle zone gialle (così come in quelle arancioni) infatti tornano in classe anche le scuole superiori in una percentuale che va da un minimo del 70% in presenza a un massimo del 100% per gli ultimi anni.

Riaprono anche cinema, teatri e sale da concerto, con una capienza ridotta al 50% e un massimo di spettatori consentiti che non va comunque oltre le mille persone all’aperto e le 500 al chiuso. Obbligatoria la prenotazione.