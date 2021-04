RIAPRE IL LIDO LA BUSSOLA SUL LUNGOMARE DI ROSETO

Il 30 aprile lo stabilimento balneare La Bussola di Roseto degli Abruzzi tornerà ad accogliere le persone e a confermare la sua vocazione di “terrazza sul mare”, oltre che di uno dei più suggestivi e attrezzati bagni della costa abruzzese.

Un lido di moderna concezione, interamente ristrutturato e progettato per creare spazi di condivisione e benessere: dalla zona relax alle aree gioco, dall’animazione per i bambini alle attività da fare sulla sabbia o in acqua, dal beach tennis allo yoga, dal ristoro con delivery anche in spiaggia all’App per prenotare e utilizzare tutti i servizi senza l’utilizzo del contante, e tanti premi per i clienti più fedeli. Fino alla scelta di come vivere l’estate: se sotto il classico ombrellone, al fresco di una palma o nei nuovissimi gazebo in prima fila.

Lo stabilimento balneare si distingue anche per la scelta del nuovo format ristorativo YOLO, un connubio tra bar e ristorazione che vede al banco i migliori prodotti italiani realizzati dai più grandi pastry chef del paese. E al ristorante un menù alla carta, per un pranzo veloce o una gustosa cena, in cui protagonista è la cucina di mare ispirata dal pescato del giorno. A guidare le proposte di YOLO un’unica filosofia: selezionare e valorizzare i migliori prodotti italiani per rendere l’esperienza del mangiar sano un momento di gusto e benessere.

Spiaggia e ristorante sono spazi connessi e fluidi con camerieri che, su richiesta, portano le ordinazioni fin sotto l’ombrellone. I clienti che sceglieranno il lido La Bussola di Roseto saranno accolti da un banco con le eccellenze della pasticceria e della panificazione italiana, con un ricco assortimento dolce salato; da un menù fresco e dinamico per ogni momento della giornata, compresa la cena con vista mare; dalle miscele più raffinate di caffè e di infusi; da cocktail classici e mixology di tendenza; da una spiaggia attrezzata come un grande salotto accogliente, studiata per il relax e la convivialità.