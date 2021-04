VIDEO / LA CGIL E LO SPI REGALANO UN SORRISO E ABBRACCI AI NONNI SOLI DELLA CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS

Da circa un anno, a causa del #Covid19, le persone più fragili, anziani e disabili ospiti della RSA e Case di Riposo non possono avere contatti personali con i loro familiari e con i loro affetti più cari, da circa un anno vivono una condizione di disagio e sofferenza.

La Cgil e lo SPI, il sindacato dei pensionati della Cgil, oggi, ha donato una “stanza degli abbracci” alla Casa di Riposo De Benedictis di Teramo.

La “Stanza” progettata e realizzata con pareti di plastica consentirà agli anziani ed agli ospiti della Residenza di poter tornare a vedere ed abbracciare i propri cari senza rischi di contagio e in totale sicurezza.

Questa soluzione, approvata e sollecitata dal Ministero della Salute, ha l’obiettivo di regalare un #sorriso, un supporto affettivo, un istante di serenità in un momento difficile come quello attuale.

GUARDA IL SERVIZIO SU R115