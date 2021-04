QUESTURA: IN SERVIZIO IL NUOVO VICARIO DEL QUESTORE

Il Dr. Lucio Vasaturo è laureato in Giurisprudenza, è sposato con due figli.

Entrato in Polizia nel 1994, ha percorso gran parte della sua carriera a Napoli dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui Funzionario all’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, all’Ufficio di Gabinetto e presso diversi Commissariati di quel Capoluogo.

Dopo aver ricoperto anche l’incarico di Funzionario presso il Reparto Mobile di Napoli dal 2001 al 2004, inizia la sua esperienza alla Squadra Mobile, quale responsabile della Sezione Antidroga, quindi Responsabile della Sezione Criminalità Organizzata e poi Vice Dirigente.

Promosso Primo Dirigente nel 2015, assume le funzioni di Dirigente della Divisione Anticrimine presso la Questura di Benevento.

Nel 2017 viene assegnato alla dirigenza del Commissariato di Viareggio(LU) fino al 2018, allorchè viene trasferito a Napoli nuovamente per assumere l’incarico di Capo del Centro Operativo D.I.A.

Da lunedì 26 è Vicario del Questore della provincia di Teramo.

Ieri pomeriggio, unitamente al dr. De Simone, è stato ricevuto dal Prefetto.