PRIMO MAGGIO IN PIAZZA SANT'ANNA A TERAMO E DIRETTA FACEBOOK

Per il secondo anno consecutivo le restrizioni imposte dalla pandemia da covid-19 non permettono di celebrare il 1° Maggio con le tradizionali manifestazioni di piazza sia a livello nazionale che territoriale. Non per questo Cgil Cisl Uil rinunciano a celebrare la festa dei lavoratori e ad esprimere il loro pensiero e i loro messaggi. Lo slogan scelto quest’anno è “L’Italia si Cura con il lavoro”. Il 2021 continua ad essere colpito dall’emergenza sanitaria che già lo scorso anno ha messo tutti a dura prova. Qualcosa però sta cambiando con la campagna vaccinale che rappresenta anche la possibilità concreta di poter uscire da questa calamità.

Cgil, Cisl e Uil vogliono ribadire con forza che la ripartenza in sicurezza per il nostro Paese è possibile e bisogna farlo in totale sicurezza, consapevoli che il lavoro e il vaccino sono l’unica medicina possibile per poter garantire un futuro migliore.

Un’affermazione che deve diventare patrimonio delle comunità. Solo cosi si potrà guardare al futuro con una rinnovata fiducia. Per questo è importante che il prossimo Primo Maggio si diffondano, pur nelle forme possibili e consentite dall’emergenza sanitaria, la voce e le ragioni del mondo del lavoro e di lavoratrici e lavoratori. In tal senso sono molte le iniziative in campo nazionale e locale che sono programmate per la Festa dei Lavoratori. I tre leader nazionali di Cgil Cisl Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri interverranno dalle ore 12.15 alle 13 nell’edizione straordinaria del Tg3 dedicata alla Festa dei Lavoratori, collegandosi davanti a realtà simboliche del lavoro: Landini sarà davanti alle acciaierie Ast di Terni, Sbarra davanti all’ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa in provincia di Roma e Bombadieri dal sito Amazon di Passo Corese in provincia di Rieti.

Dalle ore 16.35 alle 19 e dalle 20 alle 24 è prevista la diretta del Concertone del 1° Maggio dall’auditorium del Parco della Musica a porte chiuse, condotto da Ambra Angiolini e Stefano Fresi con un cast di artisti di altissimo livello. La diretta del Concertone ospiterà anche le riflessioni dei segretari di Cgil Cisl Uil e le testimonianze di 9 tra lavoratrici, lavoratori e pensionati.

A Teramo CGIL CISL e UIL hanno organizzato un’iniziativa unitaria in Piazza Sant’Anna a Teramo dalle ore 9.30 alle ore 11.00 con diretta sulle pagine Facebook dei sindacati. L’obbiettivo di questa iniziativa è quello di far esprimere le voci dei lavoratori delle diverse categorie, quelle che sono state fortemente impegnate dentro la Pandemia e quelle che non hanno potuto lavorare.

Per questo dopo alcune brevi considerazioni dei segretari generali provinciali di CGIL, CISL e UIL per rendere concreta questa rappresentanza trasversale del mondo del lavoro, abbiamo raccolto le storie, il vissuto, i pensieri che ci sono stati raccontati dai lavoratori e le abbiamo consegnate ad alcuni attori le che leggeranno e rappresenteranno in piazza attraverso quella loro arte che da oltre un anno non hanno potuto esprimere. Un modo anche questo di rafforzare le ragioni comuni

del lavoro e della solidarietà.