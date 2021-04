DECOLLA L'ORDINANZA TERAMO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA, POTERI STRAORDINARI AL PRESIDENTE ATER CECI

Definita, nel primo pomeriggio di oggi, l’intesa con la quale di fatto la cabina di coordinamento per la ricostruzione, sancisce la realizzazione di interventi di ricostruzione post-sisma per alcuni complessi scolastici e per la sede storica del Municipio, in piazza Orsini, e vengono concessi i poteri straordinari delegati commissariali al presidente dell’ATER, Maria Ceci così come il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto aveva richiesto e sollecitato.

Nei prossimi giorni verranno emanate le relative Ordinanze.

Il Sindaco esprime la propria grande soddisfazione per il raggiungimento di un risultato che è stato ottenuto grazie alla sinergia tra istituzioni ed enti. Per questo, ringrazia il Commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini; il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio; il sub commissario per la ricostruzione Ing. Fulvio Soccodato; il direttore dell’USR Vincenzo Rivera e il funzionario della struttura commissariale Nicola Salini.