DIPORTISTA RECUPERA TARTARUGA IN DIFFICOLTA' AL PORTO DI GIULIANOVA

Eì stata recuperata ieri una tartaruga in difficoltà da parte di un diportista a circa 10 miglia al largo dal porto di Giulianova. Avvisata la sala operativa della Guardia Costiera di Giulianova che, una volta recuperato l'esemplare ancora vivo di circa 45 cm, lo ha messo in sicurezza ed ha contattato il Centro studi Cetacei che ha mandato proprio personale per il recupero e le successive cure del caso.