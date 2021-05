A MOSCIANO NASCE IL DISTRYCT DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX CONBIPEL

A Mosciano Sant'Angelo sta nascendo uno spazio che non c’era.

Grazie a uno strategico lavoro di recupero ad opera del Gruppo Immedya, negli ambienti dell’ex Conbipel, nella SS80, km 94, zona casello autostradale, sono in corso i lavori per la realizzazione del Distryct. Un progetto nato per connettere il territorio e promuovere il concetto dello slow thinking, inteso come forma di pensiero capace di incentivare la conoscenza. Destinato a diventare di importanza strategica per tutto l’Abruzzo.

I 1000 mq dei locali, da tempo inutilizzati, saranno esaltati con un’innovativa progettazione di design per una riqualificazione frutto di un investimento importante dell’azienda, che ha anche trasferito in questi spazi la sua sede operativa. Nel Distryct ci saranno aule didattiche, uffici privati, meeting room, postazioni di condivisioni libere e un'area open space, per lavorare, formarsi, stimolare sinergie professionali ed umane.

I lavori sono in progress. Alla rigenerazione dell’edificio e degli interni, seguiranno interventi di tipo culturale, sociale, economico e ambientale.

L’intera opera di restyling e il dettaglio delle attività previste saranno rese note nei prossimi mesi.

«Crediamo nella crescita basata sul valore delle persone e vogliamo fare la nostra parte per promuovere le conoscenze, la cultura e i talenti degli individui» il commento di Roberto Cocca, CEO del Gruppo Immedya. È in quest’ottica che nasce il Distryct con un obiettivo chiaro: restituire valore e creare opportunità.