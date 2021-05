SISMA CENTRO ITALIA, IL COMMISSARIO LEGNINI FIRMA SETTE ORDINANZE SPECIALI, PER TERAMO C'E' L'OK PER SCUOLE E MUNICIPIO

Il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma del Centro Italia Giovanni Legnini ha firmato stamani sette Ordinanze speciali in deroga. Ordinanze che riguardano la ricostruzione del centro storico di Amatrice, del centro storico di Camerino, il ripristino del Comune e la delocalizzazione edilizia residenziale pubblica a Valfornace, la ricostruzione di 11 scuole di Ascoli Piceno, la ricostruzione delle scuole e del Municipio di Teramo, la ricostruzione degli edifici residenziali pubblici di Teramo e di altri Comuni della provincia, e la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia. Un’altra Ordinanza speciale, per le scuole di San Ginesio, sarà firmata nei prossimi giorni, non appena ricevuto il parere dell’Anac. Ad annunciarlo è stato lo stesso commissario Legnini nel corso di una conferenza stampa. “Al momento – ha aggiunto – sono in fase di predisposizione una ventina di altre Ordinanze speciali in deroga, tra le quali quelle per Accumoli, Arquata del Tronto, Campotosto, Norcia, Pieve Torina e molti altri Comuni tra quelli maggiormente colpiti”.