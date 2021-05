VIDEO - DANNI NEVICATE 2017 / IL COMUNE PRESENTA 25 DOMANDE, ANCHE PER DELOCALIZZARE I MAGAZZINI DI VIA ORTO AGRARIO. IN TUTTO 16 MILIONI DI DANNI, 3,5 DEI PRIVATI

Sono ventisette le domande di risarcimento, per un totale di 13 milioni di euro, quelle presentate dal Comune di Teramo, per danni provocati dall'eccezionale nevicata del 2017. Ventisette domande nelle quali si è dimostrato - e non era facile - il nesso di causalità tra la nevicata e il danno. Tra queste, anche quella dell'Università e quella del Circolo Tennis, quindi 25 domande del Comune, tra le quali anche quella relativa ai magazzini comunali di via Orto agrario, che potrebbero essere delocalizzati, se il Commissario accoglierà la richiesta. Buone notizie per la scuola di Forcella e per la sede del Comitato di Villa Pavone, se le domande saranno accolte, infatti, i due edifici saranno ristrutturati. Sono 75 le richieste dei privati, di cui 16 di aziende, per un totale di 3,5 milioni

