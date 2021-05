FIGLIUOLO: «CONOSCO L'ABRUZZO, VENGO IN VACANZA A SILVI DA 47 ANNI»

È arrivato in Abruzzo, il generale Figliuolo, per la sua visita istituzionale, iniziata dall'Hub di Sambuceto e che, nel pomeriggio continuerà a L'Aquila. Dopo i saluti del Sindaco di Pescara Masci, dell'assessore Verì e del presidente Marsilio, Figliuolo ha salutato una regione che sente sua, sia per le tradizioni militari alpine, sia per il fatto che, da 47 anni, ovvero dal 1974, viene in vacanza a Silvi Marina. Il commissario Covid ha anche sottolineato il buon lavoro che l'Abruzzo sta facendo con i vaccini e il ruolo determinante del volontariato, che affianca l'eccezionale impegno di tutte le strutture sanitarie.

“Il mese di maggio è un mese di transizione. Io mi aspetto 17 milioni di vaccini, stanno arrivando e arriveranno con cadenza settimanale così come li avete visti giungere in questa prima settimana. Ci daranno modo di tenerci sull’obiettivo”. Lo afferma il generale Francesco Paolo Figliuolo a margine della visita all’hub vaccinale di Pescara, nell’ambito della sua tappa in Abruzzo.

Per quanto riguarda le aziende, il generale sottolinea che “i punti aziendali partiranno più avanti quando avremo più vaccini e dopo aver messo in sicurezza gli over 65 e i fragili. Da lunedì – ricorda – partono le prenotazioni per gli over 50. Stiamo piano piano vedendo sempre più luce – conclude – e stiamo attraversando il tunnel”.

“I medici di medicina generale sono un assetto fondamentale per questa campagna vaccinale. Lancio un appello ad aumentare il numero dei medici di medicina generale che possono darci davvero un ulteriore respiro per questa campagna. I numeri saranno direttamente proporzionali agli afflussi. Ritengo che in questo mese si possano iniziare a vedere gli effetti della campagna sui medici di medicina generale”. Lo ha detto il generale Francesco Figliuolo, a margine della visita all’hub vaccinale di Pescara, a proposito delle lamentele dei medici di base. “Ieri – ha aggiunto – il contanumeri è arrivato a 500mila, ma sicuramente nell’assestamento aumenterà anche di 10-15mila unità .Il passo è buono e credo che anche oggi e domani avremo questi numeri”.