MORTI SUL LAVORO, LA PROVINCIA DI TERAMO SI FERMA PER 10 MINUTI IN RICORDO DEI COLLEGHI

Operai metalmeccanici della provincia di Teramo si fermano in flash mob ognuno sul posto di lavoro con la mano sul cuore per ricordare i loro colleghi morti. Si sono fermati a fine turno per 10 minuti mentre la Betafence ha anticipato stamattina.