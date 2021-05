VIDEO/ IL MINISTRO PROMETTE CANCELLIERI E GIUDICI PER IL TRIBUNALE DI TERAMO

Nuovi cancellieri in arrivo e un interpello per mobilità: sono gli interventi annunciati dalla ministra della giustizia Marta Cartabia nel corso dell'incontro che si è svolto ieri a Roma per fronteggiare nell'immediato la grave carenza d'organico del tribunale teramano.Alla riunione ha preso parte una delegazione teramana composta dal presidente del tribunale Carlo Calvaresi, dal procuratore facente funzioni Davide Rosati e dal presidente dell'Ordine degli avvocati Antonio Lessiani.

ASCOLTA LESSIANI NEL SERVIZIO SU R115