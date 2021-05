Morire a 22 anni, nel 2021, non è accettabile. Per questo, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil di Teramo, chiedono a tutte le lavoratrici e ai lavoratori in concomitanza con lo sciopero indetto da CGIL CISL e UIL di Prato, di fermarsi per 10 minuti di ciascun turno.